Klimaatbetogers tegen boeren: er is niks tof aan stikstof

Tijdens de klimaatmars in Rotterdam halen meerdere betogers met hun spandoeken en borden uit naar boeren. Met teksten als ‘Boeren, er is niks tof aan stikstof’, ‘Climate Defence Force’ en ‘Minder megastallen meer biodiversiteit’ laten de klimaatdemonstranten weten dat ze lijnrecht tegenover het protest van de boeren staan.

‘Was ik met de trekkert gegaan, dan was ik nu te woord gestaan’, staat er op een groot spandoek van een actievoerder, waarmee hij verwijst naar de boerenprotesten tegen de stikstofplannen van het kabinet van de afgelopen tijd. Aanstaande woensdag organiseren boerenactieclubs een landelijke protestdag.

De boeren zijn ontstemd over het stikstofplan dat minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) recent bekendmaakte. De uitstoot moet fors omlaag zodat de natuur kan herstellen en dat heeft grote gevolgen voor boeren. Volgens de doelstellingen van het kabinet moet de stikstofuitstoot in de Gelderse Vallei, Noord-Brabant en Limburg met meer dan de helft worden teruggebracht.

Luchtvaart

Dat de klimaatmars slechts enkele dagen voor het boerenprotest wordt gehouden, is toeval. De acties zijn in zekere zin elkaars tegenovergestelde: waar de boeren vinden dat de overheid doorschiet in ‘onrealistische’ plannen om de natuur te beschermen, zeggen de milieuactivisten juist urgentie te missen bij het kabinet om klimaatverandering tegen te gaan. Ze hekelen bijvoorbeeld het feit dat er nog altijd kolencentrales open zijn in Nederland.

De demonstranten keren zich ook tegen de luchtvaart. Leuzen als ‘Boycot Schiphol’, ‘Krimp luchtvaart’ en ‘Minder vliegen, meer treinen’ zijn veel op kartonnen bordjes te zien. ‘Vliegtuig = 30 euro. Trein = 300 euro. Hoe?!’ staat op het bord van de 21-jarige Fenna uit Rotterdam. ‘Op vakantie gaan met de trein wordt voor studenten als ik onbetaalbaar gemaakt. Dat moet echt anders.’ De 58-jarige Suzanne is het daarmee eens.

Schiphol kondigde donderdagavond aan deze zomer minder passagiers te verwerken vanwege aanhoudende personeelstekorten, waardoor luchtvaartmaatschappijen naar verwachting niet alleen minder tickets kunnen verkopen, maar ook vluchten moeten annuleren. Even daarvoor meldden Haagse bronnen dat het kabinet wil dat het aantal toegestane vluchten op Schiphol structureel omlaaggaat, onder meer vanwege de enorme drukte op de luchthaven en geluidsoverlast. Het huidige plafond van 500.000 vluchten zou verlaagd worden met 50.000 tot 60.000 vluchten. Milieuclubs noemden dat vermoedelijke plan ‘een doorbraak’.