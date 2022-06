Evacuaties bij bosbrand ten zuidwesten van Berlijn

Tijdens een bosbrand ten zuidwesten van Berlijn heeft de politie de bewoners van het gehucht Tiefenbrunn opgeroepen hun woning onmiddellijk te verlaten en alleen het meest noodzakelijke mee te nemen. Het is volgens de krant Bild niet het enige dorp in de streek dat door een grote brand bedreigd wordt. De bewoners van het plaatsje Frohnsdorf zouden zich ook snel uit de voeten moeten maken. Er is opvang geregeld in het gemeentehuis van het nabijgelegen Treuenbrietzen.

De brand is vrijdag ontstaan en treft al meer dan 100 hectare land. Het vuur trekt nu naar het zuidoosten en brandbestrijders gaan ervan uit dat een grote weg de brand daar tot staan brengt.