Italiaans olieconcern Eni doet mee aan enorm lng-project Qatar

Het Italiaanse olieconcern Eni doet mee aan een enorm project voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) in Qatar. Met dat uitbreidingsproject genaamd Northfield East is een bedrag van 28 miljard dollar (bijna 27 miljard euro) gemoeid. Daarmee moet de lng-productie van Qatar met 60 procent stijgen in 2027. Door de oorlog in Oekraïne is de vraag naar gas uit Qatar sterk toegenomen.

Eni krijgt een belang van iets meer dan 3 procent in Northfield East. Eerder werd al bekend dat het Franse TotalEnergies meedoet met een belang van ruim 6 procent in het project. Andere deelnemende bedrijven worden later bekend. Mogelijk gaat het om Shell, ExxonMobil en ConocoPhillips. Er zou ook met Chinese bedrijven gepraat worden.

Volgens schattingen bevat het Northfield East-gasveld dat onder de Perzische Golf ligt een tiende van de bekende wereldwijde gasreserves. Qatar is al ‘s werelds grootste lng-exporteur. Door de oorlog in Oekraïne zijn westerse landen de import van Russisch gas aan het afbouwen en willen ze veel meer gas uit Qatar halen. Vrijdag werd nog bekend dat het Russische staatsgasconcern Gazprom de gasleveringen aan Italië had gehalveerd.