Opkomst Franse verkiezingen nu iets hoger dan week geleden

In de tweede en beslissende ronde van de Franse parlementsverkiezingen heeft op het middaguur bijna 19 procent van de kiezers een stem uitgebracht. Dat is iets meer dan in de eerste ronde een week geleden. Toen had om 12.00 uur 18,4 procent van de kiezers gestemd.

Net als op 12 juni is de opkomst in en rond Parijs heel erg laag. In het departement Seine-Saint-Denis brachten zondagmorgen de minste stemgerechtigden hun stem uit. Slechts 8,8 procent had er gestemd. In het departement aan de noordrand van Parijs leeft een groot deel van de bevolking in armoede. Er is veel werkloosheid en criminaliteit onder de circa 1,6 miljoen inwoners.

De partijencoalitie van president Emmanuel Macron verliest volgens alle peilingen zondag een heleboel Kamerzetels. Als het verlies erg groot uitvalt, verliest Macron ook de meerderheid in de Nationale Vergadering en krijgt hij grote problemen met zijn beleidsplannen. Bijna alle 577 zetels staan op het spel. In de eerste ronde waren er nauwelijks kiesdistricten waar de uitslag door een grote meerderheid voor een kandidaat meteen kon worden vastgesteld. Exitpolls en uitslagen komen vanaf 20.00 uur.