Transportminister: Britse spoorstakingen ‘enorme fout’

Vakbond RMT heeft aangekondigd dat circa 50.000 spoorwerknemers op 21, 23 en 25 juni het werk neerleggen om hun eis voor meer loon kracht bij te zetten. Dat wordt dan de grootste actie in de Britse spoorsector in meer dan dertig jaar. De bond wijst op de sterk stijgende kosten voor levensonderhoud in het Verenigd Koninkrijk door de hoge inflatie. Ook in de Londense metro wordt gestaakt.

Shapps zegt dat de actie rampzalig is en dat de vakbonden al de hele tijd uit waren op een staking. Het is volgens hem ‘ongepast gedrag’ op het spoor. De overheid kreeg de kritiek dat ze een akkoord tussen bonden en spoorbedrijven zou moeten afdwingen om een staking te voorkomen. Shapps stelt dat het een zaak is tussen werkgevers en werknemers in de spoorsector.

De problemen op het Britse spoor komen bovenop de chaotische taferelen op luchthavens in het Verenigd Koninkrijk. Britse luchthavens hebben te kampen met grote drukte en gebrek aan personeel waardoor er zeer lange rijen aan wachtende passagiers waren, net als enorme hoeveelheden achtergebleven bagage en koffers. Oppositiepartij Labour heeft dan ook felle kritiek geuit op de regering van Boris Johnson over de problemen op luchthavens en het spoor.