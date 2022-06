Schreinemacher: onthouden voedsel door Poetin is oorlogsmisdaad

De manier waarop de Russische president Vladimir Poetin de export van graan uit Oekraïne tegenhoudt, waardoor een hongersnood in onder meer Afrika dreigt, ‘lijkt enorm op een oorlogsmisdaad’, stelt minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking). Ze maakt zich grote zorgen over de voedseltekorten in Afrika, Jemen, Afghanistan en Syrië.

De graanoogst van Oekraïne kan het land nauwelijks uit. Rusland blokkeert de uitvoer van graan via onder andere de haven van Odessa. Daardoor dreigt ‘grote hongernood’ in Afrika en in delen van het Midden-Oosten, zei Schreinemacher in WNL op Zondag.

In de Verenigde Naties wordt het uithongeren van mensen en het gebruik van honger als oorlogswapen als oorlogsmisdaad gekwalificeerd, stelde de minister. De hongersnood die nu dreigt te ontstaan ‘komt door Poetin’.

Gas

De minister vindt dat Nederland te lang naïef is geweest in het vertrouwen in een land, als het gaat om de levering van gas (Rusland) of grondstoffen (China). ‘Dat moeten we anders gaan doen.’

Tijdens een recente reis van Schreinemacher naar de Verenigde Arabische Emiraten heeft ze gesproken over de levering van gas en olie aan Nederland. Rusland draait steeds meer de gaskraan dicht. Nederland wil bovendien zo snel mogelijk van het Russische gas af. De EU-lidstaten hebben daarnaast besloten tot een boycot van Russische olie. De Emiraten zijn ‘zeker bereid’ om gas en olie te leveren, zei Schreinemacher. Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) pakt het verder op.