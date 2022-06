Oekraïne meldt nieuwe luchtaanvallen op hoofdstad Kiev

De Oekraïense hoofdstad Kiev is zondagochtend opnieuw vanuit de lucht aangevallen. Volgens officiële informatie vuurde Rusland raketten af op de stad, die werden neergeschoten door Oekraïense verdedigingstroepen. Hierdoor waren explosies te horen en klonken er luchtalarmen.

‘Vanochtend zijn er explosies gehoord in de wijk Vysjhorod. Luchtverdediging vuurde op vijandelijke doelen’, zei de militaire gouverneur van de regio Kiev, Oleksi Koeleba, zondag op Telegram. Volgens hem zouden er geen slachtoffers zijn. Wel werden inwoners van Kiev opgeroepen om schuilkelders te blijven opzoeken als ze het luchtalarm horen.

Sinds het begin van de oorlog hebben Russische troepen Kiev regelmatig beschoten. Kort na de invasie probeerden de troepen de Oekraïense hoofdstad in te nemen, maar pogingen hiertoe werden afgeslagen door het Oekraïense leger. Moskou trok zijn troepen later terug uit het gebied rond Kiev. De stad is vanaf Russisch grondgebied echter nog steeds te bereiken met raketten.