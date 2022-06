Russische troepen komen weer dichter bij Charkov

Het Britse ministerie van Defensie meldde eerder deze week al dat het Russische leger waarschijnlijk voor het eerst sinds weken ‘kleine vooruitgangen’ heeft geboekt in de regio.

De regio Charkov grenst aan de zelfverklaarde republiek Loehansk in Oost-Oekraïne. De gelijknamige stad Charkov was voor de oorlog de tweede stad van het land en telde zo’n 1,5 miljoen inwoners. Het is een van de eerste steden die werd aangevallen door het Russische leger, vanwege de oostelijke ligging. In mei wisten Oekraïense militairen het Russische leger echter terug te dringen.