Lopers Nacht van de Vluchteling halen ruim 1,1 miljoen euro op

De duizenden wandelaars van de Nacht van de Vluchteling hebben 1.140.070 euro opgehaald voor noodhulp aan vluchtelingen wereldwijd. De eerste deelnemer aan de wandeltocht van 40 kilometer kwam zondagochtend om 05.45 uur binnen op de finish in Den Haag. Volgens de organisatie is dat een nieuwe record.

Minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling, gaven bij de Grote Kerk in Den Haag om middernacht het officiële startschot. ‘Het begrip en de solidariteit voor vluchtelingen is dit jaar toegenomen in Nederland, zo blijkt uit onderzoek. De mensen die hier finishen na een lange tocht, laten zien dat zij hun ‘benen willen uitsteken’ om mensen op de vlucht te helpen. Dat ontroert mij en ik ben hen zeer dankbaar’, zegt Ceelen.

De wandelaars zamelden geld in voor acute noodhulp voor vluchtelingen in Syrië, Afghanistan, Mali, Bosnië en Herzegovina, Polen en Somalië. De deelnemers konden zaterdag in het begin van de avond in Utrecht, Nijmegen, Rotterdam en Amsterdam ook kiezen voor een wandeling van 20 kilometer.

Vanwege de warme nacht heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo zijn er extra waterposten en zijn zout en suikers voor de lopers ingeslagen. Ook bij de bemande EHBO-posten hebben de organisatoren vanwege de warmte aanpassingen gedaan.