TASS: commandanten Azovstal-fabriek overgebracht naar Rusland

Twee van de hoogste commandanten die zich vorige maand overgaven bij de Azovstal-fabriek in de Oekraïense stad Marioepol zijn ‘voor onderzoek’ overgebracht naar Rusland, meldt het Russische staatspersbureau TASS.

Het staatspersbureau meldt op basis van bronnen binnen de Russische politie dat het gaat om plaatsvervangend commandant Svjatoslav Palamar van het Azov-bataljon en Serhi Volynsky, een commandant van de 36e Mariniersbrigade van het Oekraïense leger. Zowel het Azov-bataljon, dat volgens Rusland en pro-Russische separatisten nazistisch is, als de 36e Mariniersbrigade speelden een grote rol in de verdediging van de staalfabriek in de zuidelijke havenstad.

Ze zijn naar Rusland overgebracht vanuit de pro-Russische regio Donetsk in Oost-Oekraïne om ‘onderzoekende activiteiten met hen uit te voeren’, aldus TASS. Ook meerdere andere officieren van verschillende Oekraïense eenheden zouden naar Rusland zijn gebracht. Persbureau Reuters kon de beweringen nog niet onafhankelijk bevestigen. Kiev heeft nog niet gereageerd.

Onzekerheid

Er bestaat veel onzekerheid over het lot van honderden strijders die vorige maand door Russische troepen gevangen werden genomen, nadat ze de staalfabriek in Marioepol lange tijd hadden verdedigd. Rusland beweerde eerder dat ze waren overgebracht naar door Rusland gesteunde gebieden in Oost-Oekraïne. Een groot aantal Oekraïense soldaten zou echter eveneens ‘voor onderzoek’ zijn overgebracht naar Rusland.

Kiev zei eerder deze maand nog dat de Oekraïense inlichtingendiensten in contact stonden met de gevangengenomen strijders.