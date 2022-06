Vlag Aboriginals wappert straks permanent bij haven Sydney

Volgens NSW-premier Dominic Perrottet is er 25 miljoen Australische dollar (16,6 miljoen euro) vrijgemaakt om een derde vlaggenmast te plaatsen bij de iconische brug. Vanaf eind dit jaar wappert de vlag van de Aboriginals dan naast die van het land en de staat.

‘Onze inheemse geschiedenis moet worden gevierd en erkend, zodat jonge Australiërs de rijke en duurzame cultuur begrijpen die we hier met ons verleden hebben’, zei Perrottet in een verklaring. ‘Het permanent installeren van de Aboriginal-vlag op de Sydney Harbour Bridge zal precies dat doen en is een voortzetting van het genezingsproces als onderdeel van de bredere beweging naar verzoening.’

De vlaggen op de Sydney Harbour Bridge zijn ongeveer 9 bij 4,5 meter groot, terwijl de vlaggenmasten ongeveer 20 meter hoog zijn, ongeveer dezelfde hoogte als een gebouw van zes verdiepingen.

De Aboriginal vlag is ontworpen door kunstenaar Harold Thomas in de jaren 70. Het doek is horizontaal verdeeld in gelijke helften van zwart en rood met een gele cirkel in het midden. Het zwart symboliseert de Aboriginals, het geel staat voor de zon en het rood geeft de aarde en de relatie van de mensen met het land weer. De Australische regering erkende het in 1995 als een officiële vlag.

De honderdduizenden oorspronkelijke bewoners werden lang gediscrimineerd. Zo werden kinderen weggehaald bij hun ouders en ondergebracht bij blanke gezinnen. Australië bood die ‘Gestolen Generaties’ in 2008 excuses aan. De gemeenschap kampt nog altijd met torenhoge armoede, werkloosheid en drankmisbruik.