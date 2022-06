Colombia kiest veteraan of protestkandidaat als president

Bijna 40 miljoen kiezers in Colombia kunnen zondag een nieuwe president kiezen. De keuze is tussen de linkse politieke veteraan en ex-guerrillastrijder Gustavo Petro, en de rijke excentrieke ondernemer die onder meer dankzij sociale media erg populair is geworden, Rodolfo Hernández.

De gevestigde politieke partijen lijken de greep op het land kwijt te zijn. De 77-jarige Hernández was enkele maanden terug op het politieke toneel vrijwel onbekend, maar wel bekend op TikTok. Hij fulmineert daar vooral tegen corruptie en de in zijn ogen corrupte politici van het land.

Opiniepeilingen schoven een jaar lang Petro (62) als gedoodverfde winnaar van de presidentsverkiezingen naar voren, maar in de eerste ronde van de verkiezingen op 29 mei kreeg Hernández tot verbijstering van vriend en vijand bijna 6 miljoen stemmen of 28 procent. Petro kwam op 40 procent uit, maar wat de kiezers gaan doen die destijds niet of Petro of Hernández stemden, moet zondag blijken. Mocht de populist Hernández gekozen worden dan komt er geen plechtige grote inauguratie van het staatshoofd. Hij wil dan een korte ceremonie ergens in een arme stad.

De stembureaus in Colombia sluiten om 23.00 uur onze tijd.