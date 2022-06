Macron kan parlementsmeerderheid verliezen in 2e verkiezingsronde

Macron heeft nu vooral te kampen met het verrassende succes van de links-radicale Jean-Luc Mélenchon. Die kreeg met zijn coalitie Nupes (Nieuwe Ecologische en Sociale Volksunie), met onder meer Groenen, socialisten en communisten, in de eerste ronde een week geleden net als Macron een kwart van de stemmen.

Mélenchon hoopt vurig straks premier te kunnen worden met een meerderheid in de Nationale Vergadering, maar volgens opiniepeilingen is hij te optimistisch. Nupes zou op maximaal tweehonderd zetels kunnen rekenen in een parlement van 577 zetels. Dat is dus 89 zetels te weinig voor een meerderheid. Macrons partijencoalitie verliest ergens tussen de 55 en de 95 zetels in peilingen en kan dus zowel boven als onder de 289 uitkomen.

De opkomst wordt net als een week geleden erg laag ingeschat. Minder dan de helft van de ondervraagden liet weten van plan te zijn een stem uit te brengen. Het wordt waarschijnlijk een lagere opkomst dan een week geleden, toen 47,5 procent een stem uitbracht. In een stelsel met twee rondes zien veel kiezers hun favoriet in de eerste ronde verdwijnen en vragen zich dan af of het nog zin heeft in de tweede ronde tactisch op iemand te gaan stemmen.

De stembureaus sluiten in principe om 18.00 uur, maar in een aantal grote plaatsen zijn ze twee uur langer open. De exitpolls en uitslagen worden vanaf 20.00 uur verwacht.