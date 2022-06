Russische raketten verwoesten Oekraïens brandstofdepot

De Russische invasietroepen hebben zaterdag met drie raketten een olieopslagplaats verwoest in Novomoskovsk, iets ten noordoosten van Dnipro, de op twee na grootste stad van Oekraïne. De gouverneur van de regio, Valentin Reznitsjenko, zei op Telegram dat er een enorme brand is uitgebroken. Drie mensen liepen brandwonden op en werden met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

Eerder op de dag meldde het Oekraïense nieuwsplatform Ukrinform de inslag van een Russisch projectiel in Krivih Rih, nog wat verder naar het westen. Twee huizen en een pand voor sociale doeleinden werden in puin gelegd. Er vielen twee gewonden. Ook in de buurt van Izjoem was het raak. Russische raketten zetten een gasfabriek in lichterlaaie. Ook enkele aanpalende woningen liepen schade op. Er waren geen berichten over slachtoffers.