Litouwen bevestigt handelssancties tegen Kaliningrad

Litouwen heeft de boycot op de doorvoer van goederen van en naar de Russische enclave Kaliningrad bevestigd. De maatregel, conform de Europese richtlijnen, gaat zaterdagnacht in. Het gaat onder meer om grondstoffen en apparatuur die op de sanctielijst van de Europese Unie staan. Die is opgesteld tegen Rusland wegens de inval in Oekraïne.