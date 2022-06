Rutte biedt Dutchbat-veteranen Srebrenica excuses aan

Minister-president Mark Rutte heeft honderden Dutchbat-veteranen zaterdag excuses aangeboden voor de handelwijze van het kabinet rond het drama in Srebrenica in 1995. Hij deed dat tijdens een ‘dag van erkenning en waardering’ voor de veteranen van Dutchbat III op de Oranjekazerne in Schaarsbergen. Defensieminister Kajsa Ollongren en de Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim waren ook aanwezig.