Huisartsen melden massaal problemen op speciale website

De Rotterdamse afdeling van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft de afgelopen twee weken meer dan duizend reacties gekregen van een kleine zevenhonderd huisdokters uit het hele land over problemen waarmee ze te maken hebben. De afdeling opende begin deze maand de website OngepasteZorg.nl, waar de collega’s meldingen konden doen over bijvoorbeeld werkdruk en ook alle bijkomende klussen die de artsen van hun kerntaak, het verlenen van zorg, afhouden. Maar ook tips om de situatie te verbeteren zijn welkom op de site, die nog een week in de lucht zal blijven.

De huisdokter krijgt het zoals bekend steeds drukker door allerlei oorzaken, zoals de veranderingen in de ouderenzorg, die maken dat mensen langer zelfstandig blijven wonen maar daardoor ook vaker een beroep doen op haar of hem. Verder kun je bij de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) niet zo gemakkelijk terecht en mensen die hierop wachten, doen in de tussentijd ook vaak een beroep op de huisarts. ‘Door wachtlijsten in de GGZ en ziekenhuizen moeten verwijzingen ook vaak aangepast worden’, zegt een van de initiatiefnemers van de website, Shakib Sana.

Daarbovenop komen alle administratieve en organisatorische wissewasjes, omslachtigheden en veranderende regels, aldus Sana. Daar gaat wel tot 40 procent van de tijd aan op en die gaat af van de tijd om echte zorg te verlenen.

Briefje

‘Je verwijst bijvoorbeeld iemand met staar naar de oogarts, maar die ontdekt dan netvliesproblemen waarvoor een specialistische behandeling nodig is. De huisarts, die dus al de eerste verwijsbrief heeft geschreven, moet dan een nieuwe verwijsbrief maken om de zorg vergoed te krijgen’, geeft Sana als voorbeeld. Ook komen patiënten die onder behandeling in het ziekenhuis staan voor bloeddrukmetingen en bloedonderzoeken vaak naar de huisdokter, terwijl zulke dingen ook in dat ziekenhuis kunnen gebeuren, zelfs al zijn ze ook daar erg druk, aldus Sana.

Verder neemt het vragen van ‘een briefje van de dokter’ voor van alles en nog wat volgens hem steeds meer toe. ‘We lijken wel briefjesautomaten.’

‘En denk ook aan de grote administratieve last die de overheid heeft opgelegd in de vorm van de Wtza, de Wet toetreding zorgaanbieders, met nieuwe toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders. Daar ben je heel veel tijd aan kwijt, om dat aan te passen. Je moet heel veel formulieren invullen’, aldus Sana.

Op 1 juli gaan huisartsen naar het Malieveld in Den Haag, om alarm te staan over de problemen.