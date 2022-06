Oekraïense president bezoekt Mikolajiv bij front in zuiden

De Oekraïense president Volodimir Zelenski is naar het zuiden van het land gegaan om de stad Mikolajiv vlakbij het front te bezoeken. De stad ligt al sinds het begin van de oorlog in februari vlakbij de linies. Zelenski heeft er een door beschietingen getroffen straat bezocht waar onder meer een flatgebouw door een raket is geraakt. Hij heeft een bijeenkomst gehad met plaatselijke gezagsdragers in naar het zich laat aanzien een soort bunker. Het is het eerste bezoek van de president aan de stad sinds de oorlog uitbrak.