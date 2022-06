Pride March in Rotterdam onderweg met Feyenoordsupporters op kop

In Rotterdam is de Pride March op Roze Zaterdag vanaf het Willemsplein van start gegaan met enkele Feyenoordsupporters voorop. Zij dragen een spandoek in de kleuren van de Rotterdamse vlag met de tekst ‘Hand in hand voor een veilige stad’. Een paar duizend deelnemers trekken in de kleurrijke mars door de stad om op te komen voor de emancipatie van de lhbti-gemeenschap.

Zaterdagochtend heeft Feyenoord de regenboogvlag gehesen op het Maasgebouw bij Stadion Feijenoord in Rotterdam-Zuid. Paul van Dorst, voorzitter van lhbti-supportersclub de Roze Kameraden, liet tijdens een manifestatie voorafgaand aan de mars weten trots te zijn. ‘Ik denk dat wij vandaag een hele mooie prestatie hebben geleverd samen met de club, omdat de club vandaag voor het eerst heeft laten zien met een immens symbool dat de club voor iedereen is’, sprak Van Dorst de aanwezigen toe.

Namens het gemeentebestuur sprak D66-wethouder Said Kasmi op de manifestatie. Hij wees naar het lhbti-monument ‘Rewind’ op het plein. ‘Kom hier bij elkaar samen op droevige momenten, maar kom hier ook samen om het leven te vieren en te mogen zijn wie je bent.’

Incidenten in de stad

Voorzitter Simon Timmerman van de stichting Roze Zaterdagen noemde het eerder deze week ‘noodzakelijk’ dat Roze Zaterdag in Rotterdam plaatsvindt, na enkele incidenten in de stad. Vorig jaar werd het pand van COC Rotterdam nog beklad met anti-lhbti-teksten en werd er ook brand gesticht bij de sportschool van Van Dorst.

Zaterdagmiddag tot in de avond zijn op de Coolsingel optredens van onder meer songfestivalwinnaar Duncan Laurence en de Nederlandse songfestivalvertegenwoordiging van dit jaar S10. De dag is dit jaar is ook de aftrap van de Rotterdam Pride-week. De rest van de week zijn er in de stad onder andere lezingen, gesprekken en feestjes die in het teken staan van de Pride. Volgend jaar is de organisatie van Roze Zaterdag in handen van de gemeente Goes.