Boris Johnson: Oekraïne moet songfestival gewoon organiseren

De Britse premier Boris Johnson vindt dat Oekraïne het Eurovisie Songfestival volgend jaar gewoon moet kunnen organiseren. Vrijdag werd bekend dat de overkoepelende organisator European Broadcasting Union (EBU) het gezien de oorlog in Oekraïne niet veilig vindt om het evenement daar te organiseren. Het Verenigd Koninkrijk wordt nu in overweging genomen als plaatsvervanger.

Oekraïne won de afgelopen editie het songfestival in Italië. Traditiegetrouw organiseert de winnaar van het evenement de volgende editie. ‘Ik zou het uiteraard geweldig vinden als het in dit land wordt georganiseerd, maar het is een feit dat zij gewonnen hebben en het daarom verdienen’, zei Johnson tegen de pers na een bezoek aan Kiev. ‘Ik vind daarom dat zij het moeten doen.’

De Oekraïense omroep UA:PBC is niet blij met de mededeling dat ze volgend jaar het Eurovisie Songfestival niet mag organiseren. In een bericht dat is ondertekend door de minister van Cultuur, Oleksandr Tkatsjenko, omroepbaas Tsjernotytski Mykola en oud-winnaars Ruslana (2004) en Kalush Orchestra-frontman Oleh Psiuk (2022) stelt UA:PBC dat de EBU het besluit ‘zonder discussie’ heeft genomen.