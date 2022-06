Ziggo Dome waarschuwt honderden Billie Eilish-fans voor hitte

De Ziggo Dome adviseert fans van Billie Eilish om niet te vroeg voor de deur te gaan zitten in verband met de hitte. Dat zegt directeur Danny Damman. Zaterdagavond staat de 20-jarige Eilish met haar Happier Than Ever-tournee op het Amsterdamse podium, maar vrijdagavond zaten de eerste fans al voor de ingang. Inmiddels zitten er honderden mensen voor de deur om het beste plekje in de zaal te bemachtigen.

De temperatuur in Amsterdam kan zaterdagmiddag flink oplopen. Op sociale media delen fans massaal foto’s en video’s van hun plekje voor de deur. De Ziggo Dome adviseert fans om pas aan het einde van de middag of het begin van de avond naar de concertzaal toe te komen. Kamperen voor de Ziggo Dome is verboden.

Het concert van de 20-jarige Eilish was binnen tien minuten uitverkocht. De Californische scoorde hits met nummers als Bad Guy, Happier Than Ever, Bored en Lovely.