Luchthaven Brussel roept reizigers op weg te blijven om staking

Het vliegveld is nog in gesprek met luchtvaartmaatschappijen om zo veel mogelijk vluchten op maandag te annuleren. Het is nog onduidelijk wat dat precies oplevert, maar de luchthaven denkt dat er ‘veel lastminuteannuleringen’ komen. Reizigers die toch van plan zijn om maandag te vliegen, roept Brussels Airport dan ook op regelmatig de website van hun luchtvaartmaatschappij te controleren.

De komende week staan er meer stakingen in de luchtvaartsector in België op stapel. Vliegend personeel van Brussels Airlines wil komende donderdag tot en met zaterdag het werk neerleggen. Zij beklagen zich over de hoge werkdruk. Brussels Airlines nam al extra personeel aan en schrapt deze zomer een deel van de geplande vluchten, maar dat is volgens de werknemers nog niet voldoende.

Ryanair

Cabinepersoneel van Ryanair, dat zowel van Zaventem als van de luchthaven Brussels South-Charleroi vliegt, wil vrijdag tot en met zondag staken. Dat doen de pursers, stewards en stewardessen van de prijsvechter uit solidariteit met Spaanse collega’s. Daar liepen de onderhandelingen over de cao vast.

De Europese luchtvaartsector heeft grote moeite om aan de vraag naar vliegreizen te voldoen. Met name beveiligers en bagageafhandelaars op vliegvelden klagen over de grote werkdruk nu tijdens de coronapandemie een deel van hun collega’s is ontslagen of vertrokken. Nu het aantal vluchten weer sterk toeneemt, is er teveel werk voor het overgebleven personeel.

Schiphol besloot deze week om in elk geval in juli een maximum aantal reizigers per dag in te stellen. Daarmee moeten onveilige situaties worden voorkomen. De stap betekent wel dat er vluchten moeten worden geschrapt.