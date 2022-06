KNMI waarschuwt voor hitte in Limburg

Het is niet overal in Nederland zo warm. De verschillen in temperatuur zijn zaterdag groot: in het noordelijke kustgebied wordt het maar net 20 graden. Zaterdagavond en in de nacht van zaterdag op zondag is er kans op regen- en onweersbuien. Zondag is de hitte voorbij en volgt een bewolkte dag met een enkele bui, aldus het KNMI.

