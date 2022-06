George Kooymans kan geen gitaar meer spelen door ALS

De conditie van gitarist George Kooymans gaat langzaam achteruit. Dat zei de 74-jarige muzikant zaterdagochtend in het radioprogramma FM op 5. Het was zijn eerste interview in lange tijd. Kooymans maakte in februari 2021 bekend dat hij aan de zenuw- en spierziekte ALS lijdt.

‘Het gaat achteruit’, vertelde Kooymans tegen presentator Felix Meurders. ‘Ik kan nog een beetje lopen en autorijden, maar alles gaat moeizaam. Maar mijn vingers kan ik niet meer gebruiken. Ik kan nu met mijn hand nog een beetje een muis bedienen, maar gitaar spelen is er niet meer bij.’

De laatste plaat die hij wilde maken met de formatie Vreemde Kostgangers voordat zij zouden stoppen met optreden, is zo goed als af, maar wanneer die uitkomt is nog niet duidelijk. ‘De plaat is in principe klaar’, bevestigde Kooymans. ‘We moeten hem nog wel afmixen.’ Vreemde Kostgangers bestond uit Kooymans, Boudewijn de Groot en Henny Vrienten.

Afscheidstournee

Vrienten overleed eind april. De Groot maakte in april 2021 bekend te stoppen met optreden. Het gezelschap plande in 2019 nog een afscheidstournee, maar de coronacrisis zorgde ervoor dat dit niet meer gelukt is. De mannen maakten medio 2021 bekend dat zij probeerden de plaat nog af te maken.

Kooymans bracht vrijdag nog een album uit, Mirage, dat hij maakte met Frank Carillo. Hij was daar sinds 2014 mee bezig.