VK komt met proef om migranten elektronisch te monitoren

Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken is een proef begonnen waardoor migranten die met bootjes of achterin vrachtwagens het Verenigd Koninkrijk zijn binnengekomen, elektronisch gemonitord kunnen worden, meldt de BCC zaterdag. Het gaat om een proef van een jaar gericht op volwassenen die via ‘gevaarlijke en onnodige routes’ in het Verenigd Koninkrijk zijn gearriveerd en in afwachting zijn om het land uitgezet te worden.

De proef is donderdag van start gegaan in Engeland en Wales en is bedoeld om te testen of het door elektronisch monitoren makkelijker wordt om regelmatig contact te houden met asielzoekers en om hun aanvragen effectiever te behandelen. Daarnaast is de proef bedoeld om gegevens te verzamelen over het aantal migranten dat onderduikt nadat ze in het Verenigd Koninkrijk zijn gearriveerd.

Mensen die aan de proef worden onderworpen, moeten zich mogelijk aan een avondklok houden. Bovendien kunnen ze worden vastgezet en veroordeeld als ze zich niet aan bepaalde voorwaarden houden.

Rwanda

Volgens critici worden migranten door het plan als criminelen behandeld. Ook zijn er zorgen over mogelijk negatief effecten van het apparaat op hun mentale en fysieke gezondheid, vooral als ze in het verleden slachtoffer waren van marteling of moderne slavernij.

Het is onduidelijk hoe de Britse regering precies beslist wie ze wel of niet monitort. Wel staat vast dat kinderen en zwangere vrouwen niet worden gevolgd. De eerste groep die wordt gemonitord zou volgens Britse media voor een deel bestaan uit asielzoekers die eigenlijk naar Rwanda zouden worden gebracht.

Het Verenigd Koninkrijk sloot in april met Rwanda een overeenkomst om illegale immigranten en asielzoekers tegen betaling op te vangen in het Afrikaanse land. Londen wil zo onder meer voorkomen dat migranten vanuit Frankrijk de gevaarlijke overtocht wagen naar Engeland, veelal in gammele bootjes en geholpen door mensensmokkelaars. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) besloot deze week echter een streep te zetten door dit plan.