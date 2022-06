Minister Van der Wal vindt uitspraken FDF-voorman ‘ongepast’

Demonstreren is in Nederland een groot recht, maar dat moet wel binnen de kaders van de wet gebeuren, stelt de minister.

Van der Wal heeft begrip voor de vragen, zorgen en emoties onder agrarische ondernemers, benadrukt ze. De plannen voor stikstofreductie ‘hebben impact in veel gebieden’. Ze wil over die plannen op een ‘goede manier gesprekken voeren met agrarische ondernemers.’ Dat doet Van der Wal op haar departement, tijdens werkbezoeken en op bijeenkomsten ‘waar we een discussie kunnen voeren’.

Interview

Van den Oever stelt in een interview in de Volkskrant dat boeren met het landbouwbeleid van het kabinet worden gedecimeerd, zoals dat ook in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd met Joden. Hij ziet de stikstofplannen die Van der Wal vorige week presenteerde als een aanval op een bevolkingsgroep. De FDF-voorman vindt ook dat boeren worden gediscrimineerd, net als Joden vóór de Tweede Wereldoorlog.

VVD-Kamerlid Ulysse Ellian spreekt op Twitter zijn afschuw uit over de uitspraken van Van den Oever. ‘Dit soort domme uitspraken zijn de voedingsbodem voor antisemitisme.’