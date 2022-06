Crew Stephen Colbert gearresteerd tijdens item over Capitool

Een aantal crewleden van het programma van de Amerikaanse talkshowpresentator Stephen Colbert is donderdagavond gearresteerd tijdens het maken van een item over het Capitool. De makers van de talkshow gingen het Longworth House Office Building - een van de vijf panden die worden gebruikt door het Huis van Afgevaardigden - binnen zonder daarvoor toestemming te hebben.

In totaal zijn er zeven medewerkers van Colbert gearresteerd, zo meldt de Amerikaanse zender Fox News. Eerder op de dag werd de groep al weggestuurd, omdat ze niet de juiste papieren op zak hadden. Omdat de makers van de talkshow later weer terugkwamen en nog een poging deden, werden zij gearresteerd.

De populaire talkshow The Late Show With Stephen Colbert zou een aanvraag hebben ingediend om bij een bepaalde vergadering aanwezig te mogen zijn. Die aanvraag werd geweigerd, omdat de show vanwege de grote hoeveelheid satire en humor niet in de categorie nieuws zou vallen. De zeven crewleden worden waarschijnlijk aangeklaagd voor het illegaal binnengaan van een overheidsgebouw.