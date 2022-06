Feyenoord laat regenboogvlag wapperen bij stadion

Voetbalclub Feyenoord heeft zaterdag in het kader van Roze Zaterdag de regenboogvlag gehesen op het Maasgebouw dat naast Stadion Feijenoord in Rotterdam-Zuid staat.

De club doet dit om te laten zien dat het diversiteit steunt, ondanks dat sommige Rotterdamse supportersgroepen onlangs weer kwetsende spreekkoren en spandoeken aan het publiek en via sociale media toonden. Op de spandoeken werden meerdere mensen, onder wie de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en zijn dochter, met de dood bedreigd en werd Adolf Hitler verheerlijkt.

‘Met het ophangen van deze vlag willen we nogmaals duidelijk maken dat we een club zijn waar iedereen, hoe ze er ook uitzien, wie of wat ze ook zijn en wat ze dan ook geloven, welkom is. Voor discriminatie is geen plaats’, zegt een woordvoerder van de club over het besluit tot het hijsen van de vlag.

Kwetsende uitingen

De club nam vorige maand al in krachtige bewoordingen afstand van de kwetsende uitingen van de supporters. ‘Zoals al heel vaak aangegeven wijzen wij iedere vorm van discriminatie, uitsluiting, bedreiging en intimidatie af en dus zeker ook dit soort misselijkmakende uitingen. Met Feyenoord en wie wij zijn heeft dit helemaal niets te maken’, zei de club eerder in een reactie op de kwetsende uitingen.

Paul van Dorst, oprichter van de lhbti-supportersgroep van Feyenoord Roze Kameraden noemt het ophangen van de regenboogvlag door Feyenoord ‘een mooi en krachtig’ signaal. ‘De club is bezig een goede weg in te slaan. Op deze manier zeggen ze dat ze de hele lhbti-gemeenschap ondersteunen en laten ze hiermee zien: wij zijn er ook voor jullie.’

In Rotterdam vindt zaterdag Roze Zaterdag plaats. Op dit nationale evenement, dat elk jaar in een andere stad plaatsvindt, wordt stilgestaan bij de emancipatie van de lhbtiqa+-gemeenschap. Er is onder meer een informatiemarkt, concerten en een mars door de stad. Roze Zaterdag is ook de aftrap van de Rotterdam Pride week.