Boze reacties op nieuwe Jodenvergelijking door boerenvoorman

Van verschillende kanten is met verontwaardiging gereageerd op een passage in een interview met Mark van den Oever, de leider van Farmers Defence Force (FDF). In de Volkskrant zegt hij zaterdag dat de situatie van de boeren te vergelijken is met die van Joden in de Tweede Wereldoorlog, een vergelijking die hij drie jaar geleden al maakte en waar hij nog steeds achter staat.