Vlaggetjesdag is terug, maar dure diesel verandert haringfeest

Scheveningen kan voor het eerst in drie jaar op volle toeren vieren dat het haringseizoen begint. Vlaggetjesdag werd in 2020 en 2021 op kleine schaal gehouden in verband met het coronavirus. Dit jaar verwacht de organisatie duizenden mensen in de haven van Scheveningen.

Een van de onderdelen van Vlaggetjesdag is de vlootschouw, waarbij vissersschepen zichzelf laten zien. Vroeger verlieten ze daarvoor de haven van Scheveningen en voeren ze langs het strand. Dit jaar blijven ze aangemeerd in de haven. ‘Vanwege de hoge dieselprijzen. Die vallen niet terug te verdienen op de visafslag. Er is geen aanleiding om nu vrolijk in de rondte te varen alsof er niets aan de hand is. Vissers vinden het ongepast om een paar duizend liter dure diesel te verspillen door een rondje te varen terwijl een groot deel van de vloot binnen moet blijven omdat de visvangst niet rendabel is’, zegt Gerbrand Voerman, voorzitter van de stichting die Vlaggetjesdag organiseert.

Twee vissersbonden hebben zich deze week aangesloten bij het boerenprotest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze sluiten spontane acties niet uit, maar Voerman denkt niet dat ze op Vlaggetjesdag opduiken. ‘Vlaggetjesdag is een feest voor haring, ik denk dat de vissers dat ook wel weten. Ik denk niet dat ze dat willen verstieren met ongepaste acties.’

Vlak voor Vlaggetjesdag wordt het eerste vaatje haring traditioneel geveild voor een goed doel. Die veiling bracht dit jaar een recordbedrag van 113.500 euro op, bestemd voor Stichting Ambulance Wens. Die regelt dat terminaal zieke mensen hun laatste wens in vervulling kunnen laten gaan.