Vakbonden vol lof over nieuwe voorzitter van polderorgaan SER

‘Putters heeft bewezen dat hij partijen goed samen kan brengen. Verschillen kan overbruggen. Cruciaal straks in zijn rol als SER-voorzitter’, geeft de voorman van CNV ook aan.

Tuur Elzinga, de voorzitter van FNV, heeft een vergelijkbaar beeld van Putters. ‘Hij is reteslim, hartstikke aardig en een inspirerend voorbeeld voor velen. Als FNV kunnen wij ons geen betere SER-voorzitter wensen. Hij heeft belangrijke onderwerpen, zoals de scheefgroei en de kloof tussen politiek en burger in Nederland op de kaart gezet.’

SCP

Putters was tot voor kort directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). De PvdA’er volgt bij de SER zijn partijgenoot Mariëtte Hamer op, die onlangs werd benoemd tot regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

Eerder deze week bevestigden Haagse bronnen al dat Putters de nieuwe SER-voorzitter zou worden. Vrijdag is zijn benoeming bekrachtigd in de ministerraad. Putters zal vervolgens in september worden geïnstalleerd. Zijn termijn loopt tot 1 april 2024, waarna een herbenoeming mogelijk is.

Bij het polderorgaan wacht Putters onder meer de taak een ingrijpende hervorming van de arbeidsmarkt in goede banen te leiden. Daarvoor is breed draagvlak in de polder een vereiste en de voormalige SCP-baas kan daarop rekenen, hebben ingewijden aangegeven.