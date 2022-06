Minister plaatst kanttekeningen bij solidariteitstaks

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) wil ervoor waken dat het bedrijfsleven ‘onevenredig wordt belast’ door de invoering van een solidariteitsheffing voor ondernemingen die extra verdienen aan met name de hoge energieprijzen. Zij vindt het ‘heel belangrijk dat we zuinig zijn op het vestigingsklimaat’.

In de Tweede Kamer gaan stemmen op om bedrijven die meer winst maken door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, een aanvullende bijdrage te vragen bovenop de reguliere winstbelasting. Met de opbrengst zouden huishoudens die door de gestegen prijzen in de knel komen extra kunnen worden geholpen.

Een plan van die strekking van de linkse oppositie leek afgelopen week op sympathie te kunnen rekenen van de coalitiepartijen in de Tweede Kamer. Ook premier Mark Rutte en minister Sigrid Kaag (Financiën) zeiden welwillend te willen kijken naar zo’n heffing.

Maar Adriaansens is terughoudend en wijst erop dat het Nederlandse bedrijfsleven al heel veel bijdraagt aan de samenleving. ‘Laten we kijken wie welk aandeel kan leveren en niet te makkelijk naar de bedrijven kijken’, waarschuwt de bewindsvrouw. Ondernemers zijn juist hard nodig in bijvoorbeeld de energietransitie, aldus de VVD-minister.