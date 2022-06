Softwaremaker Adobe daalt op herstellend Wall Street

Adobe behoorde vrijdag tot de grootste dalers op de aandelenbeurzen in New York. De softwaremaker boekte afgelopen kwartaal meer winst dan analisten hadden verwacht, maar gaf een teleurstellende verwachting voor de rest van het jaar. Het bedrijf zegt vooral last te hebben van de duurdere dollar en werd meer dan 15 procent lager gezet. Eerder waarschuwden branchegenoten Microsoft en Salesforce al voor ongunstige wisselkoersen.

De stemming op Wall Street was verder gematigd positief, na de zware koersverliezen een dag eerder. De forse renteverhoging van de Amerikaanse Federal Reserve eerder deze week wakkerde de vrees voor economische krimp aan. De centrale bank gaf namelijk aan bereid te zijn een recessie en een hogere werkloosheid te accepteren om de hoge inflatie te bedwingen.

Ook maken beleggers zich op voor een lang weekeinde. Maandag houdt Wall Street de deuren gesloten vanwege Juneteenth, de herdenking van het einde van de slavernij in de Verenigde Staten.

Dow Jones weer boven 30.000 punten

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,4 procent hoger op 30.072 punten. De hoofdindex zakte donderdag voor het eerst sinds januari vorig jaar onder de 30.000 punten en koerst af op het elfde weekverlies in de afgelopen twaalf weken.

De brede S&P 500 steeg 0,5 procent tot 3692 punten. Techgraadmeter Nasdaq kreeg er 0,9 procent bij op 10.737 punten, na de koersdreun van 4 procent een dag eerder. Ook de S&P 500 en de Nasdaq stevenen af op forse weekverliezen.

US Steel dikte ruim 1 procent aan. De staalfabrikant kwam met beter dan verwachte vooruitzichten voor het huidige kwartaal. Het bedrijf profiteert daarbij van de stijgende vraag en de hogere prijzen van staal.

Belangstelling Chinese webwinkels

De Chinese webwinkels JD.com en Alibaba, die beide een notering hebben in New York, stonden ook in de belangstelling. Topman Xin Lijun van JD.com liet in een interview met persbureau Bloomberg weten dat het bedrijf overweegt maaltijden te gaan bezorgen. JD.com zou daarmee de concurrentie aangaan met Alibaba en Meituan, die de maaltijdbezorgingsmarkt domineren in China. JD.com dikte een kleine 4 procent aan.

Alibaba klom ruim 7 procent. Persbureau Reuters meldde dat de Chinese centrale bank de aanvraag van Ant Group om een financiële holding te vormen heeft goedgekeurd. Dat voedde de hoop op een mogelijke beursgang van het betaalbedrijf van Alibaba.

De euro was 1,0482 dollar waard, tegen 1,0501 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,5 procent minder op 114,64 dollar. Brentolie werd 2,2 procent goedkoper, op 117,17 dollar per vat.