Amerikaanse toezichthouder keurt coronavaccins voor baby’s goed

De vaccins zijn ook veilig en effectief voor heel jonge kinderen, aldus de FDA na de ‘grondige’ beoordeling. Goedkeuring van gezondheidsdienst CDC wordt zaterdag verwacht, waarna eind volgende week de eerste prikken kunnen worden gezet.

In het geval van Moderna gaat het om twee prikken met een booster als optie en bij Pfizer/BioNTech om drie. Om het risico op neveneffecten te verkleinen krijgen kinderen lagere doses dan volwassenen.

Vanaf 21 juni

Bijna 20 miljoen kinderen in de Verenigde Staten komen in aanmerking voor de 10 miljoen injecties die vanaf 21 juni beschikbaar zijn. In de VS zijn 480 kinderen jonger dan 4 jaar overleden door het coronavirus. Na een infectie kwamen er 45.000 in het ziekenhuis terecht, van wie bijna een kwart op de intensive care.

‘Veel ouders, verzorgers en artsen hebben gewacht op een vaccin voor jongere kinderen en deze actie zal kinderen vanaf zes maanden helpen beschermen’, zei FDA-commissaris Robert Califf. Hij verwacht ‘dat de vaccins voor jongere kinderen bescherming zullen bieden tegen de meest ernstige gevolgen van Covid-19, zoals ziekenhuisopname en overlijden’.