HEMA wil dat personeel afstand houdt na toename coronagevallen

Een woordvoerder van het winkelbedrijf met duizenden werknemers zegt dat vrijdag een bericht op het intranet verschijnt met die strekking. ‘We informeren onze medewerkers weer over de adviezen van het RIVM en de overheid, om ervoor te zorgen dat er niet een besmettingshaard ontstaat.’

Maatregelen die veel verder gaan dan de overheidsadviezen, zoals het verplicht dragen van mondkapjes, neemt HEMA vooralsnog niet. Eerder deze week werd bekend dat het Admiraal de Ruyterziekenhuis (Adrz) in Zeeland de coronamaatregelen aanscherpt om uitval van personeel te voorkomen. Alle medewerkers op de vestigingen moeten vanaf volgende week mondneusmaskers dragen.

De RIVM houdt rekening met een zomergolf aan coronabesmettingen in Nederland. In de zeven dagen tot en met donderdag stelden GGD’en 18.809 coronabesmettingen vast. Dat komt neer op gemiddeld 2687 positieve tests per dag. Dat gemiddelde is in een week tijd met bijna 74 procent gestegen. De toename is waarschijnlijk te wijten aan nieuwe, besmettelijkere versies van de omikronvariant van het virus.