EU-ministers Financiën keuren Pools coronaherstelplan goed

De EU-ministers van Financiën keuren het Poolse coronaherstelplan goed. Sigrid Kaag onthield zich tijdens de bijeenkomst met haar Europese collega’s in Luxemburg van stemming over het pakket van 36 miljard euro, zoals in de Tweede Kamer al was aangekondigd. Kaag leverde net als haar Belgische, Zweedse en Deense collega’s een gezamenlijke verklaring af waarin zij hun zorgen over de Poolse rechtsstaat uiten en de Europese Commissie aansporen de rechtsstaat te blijven beschermen.