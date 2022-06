Branche: vraag naar airco’s groot, levering vaak geen probleem

Nu de temperaturen in Nederland opeens snel toenemen, groeit de vraag naar airconditioning snel. Dat meldt branchevereniging Techniek Nederland. De levering is volgens de installateurs meestal geen probleem en er is ook nog ruimte om apparaten op redelijk korte termijn te plaatsen. Dat komt door tekorten aan zonnepanelen en warmtepompen en daardoor ontstaat ruimte in de planning van bedrijven.

Dat wil niet zeggen dat er helemaal geen sprake is van wachttijden bij installatiebedrijven. Dat is ook het gevolg van drukte in de branche en de krapte aan monteurs.

Het is vrijdag warm in Nederland. In het zuiden kan het zelfs tropisch worden, met temperaturen van 30 of 31 graden. Zaterdag worden naar verwachting nog hogere temperaturen bereikt. In het zuidoosten van het land kan dan de 35 graden worden aangetikt.

Voldoende voorraad

MediaMarkt merkt altijd dat de verkoop van airco’s duidelijk stijgt als dit soort hete periodes in aantocht zijn. Hoe hard de verkoop precies oploopt wil de winkelketen niet zeggen omdat dit concurrentiegevoelige informatie is. ‘We zorgen ervoor dat we voldoende voorraad hebben in de winkels zodat klanten niet zonder airco hoeven terug te keren naar huis’, zegt een woordvoerder.

Bol.com laat weten dat de verkoop van airco’s de afgelopen dagen is verdubbeld. De apparaten zijn nog steeds leverbaar volgens de webwinkel. ‘Ook waterpistolen en parasols zijn in trek’, zegt een woordvoerster.

Bodembron

Techniek Nederland heeft ook een tip voor woningbezitters met een warmtepomp. ‘Niet alle eigenaren weten dat het systeem ook in de zomer kan bijdragen aan een aangenaam woonklimaat’, aldus de branchevereniging. Het systeem kan de temperatuur in huis met 2 tot 3 graden laten dalen.

Bij warmtepompen met een bodembron zorgt het relatieve koele bodemwater ervoor dat de woning passief wordt gekoeld. Warmtepompen die de buitenlucht als bron hebben kunnen warmte afgeven aan de buitenlucht. ‘Zo maakt het systeem koel water dat vervolgens door de vloerverwarming stroomt’, aldus Techniek Nederland.