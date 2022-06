Kabinet komt met crisisaanpak voor asielopvang

Er komt een crisisaanpak voor de vastgelopen asielopvang, meldt minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid). Volgens het kabinet is de "gehele migratieketen" verder onder druk komen te staan. Vanwege die verslechterde situatie is het nodig dat op "hoog ambtelijk en politiek-bestuurlijk niveau" coördinatie en besluitvorming is, aldus de minister.

Specifiek voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen kwam er eerder dit jaar ook al een crisisaanpak.