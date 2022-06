EU-kandidatuur verheugt Oekraïne en Moldavië

Oekraïne en Moldavië zijn erg ingenomen met het besluit van de Europese Commissie beide landen voor te dragen als kandidaat-lid van de Europese Unie. De leiders van de 27 lidstaten beslissen volgende week of ze die lijn volgen.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski bedankte het dagelijks EU-bestuur via sociale media voor haar ‘historische besluit’. ‘Het is de eerste stap op het pad van het EU-lidmaatschap die onze overwinning zeker dichterbij zal brengen.’

De Moldavische president Maia Sandu sprak van een belangrijk moment voor de toekomst van haar land. ‘Dit is de hoop die onze burgers nodig hebben. We weten dat het proces moeilijk zal zijn, maar we zijn vastbesloten dit pad te volgen.’ Zij verwacht net als Zelenski volgende week groen licht van de EU-leiders.