De Hypotheekshop: hypotheekverstrekkers verhogen rente massaal

Geldverstrekkers hebben massaal hun hypotheekrentes verhoogd door de onrust op de financiële markten. Bijna alle veertig financiers in Nederland zijn daartoe overgegaan. Op vrijdag, de dag waarop de meeste rentewijzigingen worden doorgevoerd, verhogen maar liefst 25 aanbieders tegelijk de hypotheekrente. Dat is volgens hypotheekadviseur De Hypotheek sinds de start van de meting daarvan in 2016 nog niet voorgekomen.