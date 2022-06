Sunweb woedend op Schiphol, nog geen duidelijkheid voor klant

Reisorganisatie Sunweb is woedend op Schiphol omdat de luchthaven niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Vanwege personeelstekorten kunnen deze zomer minder reizigers gebruikmaken van Schiphol. Om dat te bereiken worden er onder meer vluchten geschrapt maar het is nog niet bekend hoeveel en welke vluchten precies. Daardoor kan Sunweb nog geen duidelijkheid geven aan zijn klanten.

‘Wij begrijpen dan ook heel goed dat deze situatie grote onzekerheid geeft bij onze klanten’, zegt een woordvoerster. ‘Het beschermen van klanten met een reeds geboekte vakantie is onze topprioriteit.’ Sunweb verwacht binnen twee weken alle klanten duidelijkheid te kunnen geven. Daarvoor is het wel afhankelijk van Schiphol en van luchtvaartmaatschappij Transavia, de grootste partner van de reisaanbieder. Tot die tijd blijft Sunweb wel gewoon vliegvakanties verkopen.

Schiphol maakte donderdag bekend dat er in juli gemiddeld 13.500 stoelen te veel zijn, als alle vliegtuigen helemaal vol zitten. Dat is bijna 17 procent van het aantal stoelen dat eigenlijk gemiddeld per dag ingepland stond. De slotcoördinator van de luchthaven bepaalt vervolgens wat dat per luchtvaartmaatschappij betekent.

Eerder deze week liet Sunweb al weten dat zeker één op de zes Nederlanders al kiest voor een vlucht vanaf een Duitse of Belgische luchthaven. Het bedrijf merkte in de meivakantie dat Brussels Airport aan populariteit won. Donderdag werd ook bekend dat het aantal vluchten op Schiphol structureel wordt teruggebracht. ‘We kunnen de beweging van minder vliegen wel zien, daarom introduceren we ook alternatieve vormen van vakanties zoals trein en cruises’, aldus Sunweb.