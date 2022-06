Kabinet aan vliegmaatschappijen: geef reiziger snel duidelijkheid

Luchtvaartmaatschappijen moeten zo snel mogelijk duidelijkheid geven over wat het schrappen van vluchten op Schiphol betekent voor reizigers. Die oproep doet minister Mark Harbers (Infrastructuur). Communicatie met vakantiegangers is belangrijk "om aan de ergernis en de paniek tegemoet te komen".

Schiphol kondigde aan het mes te zetten in het aantal vluchten deze zomer. Door een tekort aan personeel kan de luchthaven de verwachte drukte niet aan. Dit betekent dat in juli en augustus dagelijks duizenden passagiers minder dan verwacht kunnen vliegen vanaf Schiphol. Ook voor de vliegmaatschappijen heeft dit grote gevolgen, hoewel momenteel niet duidelijk is welke vluchten worden afgeblazen. "Zij moeten nu even puzzelen hoe het nu allemaal in te vullen is", zegt Harbers.

Ook als ze nog niet helemaal zeker weten welke vluchten worden geschrapt, moeten ze al zoveel mogelijk communiceren met de reizigers, vindt hij. "Geef ook nu al duidelijkheid wanneer ze iets kunnen verwachten, wanneer er een nummer is dat ze kunnen bellen of wat dan ook."