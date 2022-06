Schiphol vervoerde ondanks problemen 5,2 miljoen reizigers in mei

Schiphol kreeg in mei 5,2 miljoen passagiers over de vloer. De luchthaven kampte vooral tijdens de meivakantie met personeelstekorten, wat zorgde voor lange wachtrijen en ingrepen waarbij vluchten niet doorgingen. In mei vorig jaar toen er nog reisbeperkingen golden vanwege de coronapandemie vlogen 1,1 miljoen mensen vanaf of naar Schiphol. In mei 2020 vlak na de uitbraak van de pandemie waren dat er slechts 200.000, meldt Schiphol op basis van zijn verkeer- en vervoerscijfers.

In mei 2019, het jaar voor corona, verwelkomde Schiphol nog 6,4 miljoen passagiers. In de coronaperiode lag de reiswereld vrijwel helemaal stil, maar die herstelt zich sneller dan gedacht. Schiphol zegt rekening te hebben gehouden met een ruime verdubbeling van het aantal reizigers: van 25,5 miljoen in 2021 naar 60 miljoen dit jaar. Op de drukste dagen in de afgelopen meivakantie kwamen echter meer reizigers dan er in dat scenario werden verwacht, en dat geldt ook voor de komende zomerperiode.

De luchthaven kondigde daardoor donderdag aan het aantal reizigers deze zomer te beperken om ‘onhanteerbare wachtrijen’ te voorkomen. Vooral tijdens de meivakantie stonden er rijen tot buiten de vertrekhal en misten veel reizigers hun vlucht. Schiphol kampt met name bij de beveiliging met een personeelstekort. In juli wordt het aantal passagiers daardoor beperkt tot zo’n 67.500 per dag en in augustus tot 72.500.

Van de 5,2 miljoen passagiers in mei, hadden er 1,7 miljoen een overstap op Schiphol. Dit zijn circa 850.000 unieke passagiers, die in de internationale telwijze tweemaal worden geteld, namelijk als passagier bij aankomst en als passagier bij vertrek. 3,9 miljoen reizigers gingen naar of kwamen van een bestemming in Europa, 1,3 miljoen buiten Europa.

Het aantal vluchten van en naar Schiphol steeg ten opzichte van een jaar geleden met bijna 150 procent naar 38.420. Het aantal vrachtvluchten daalde vorige maand op jaarbasis van 2011 naar 1537. Het vervoerde tonnage vracht was 19 procent lager vergeleken met vorig jaar.