Verlies Macrons coalitie kan president meerderheid gaan kosten

De Franse president Emmanuel Macron zou in de slotronde van de parlementsverkiezingen zondag zijn meerderheid in de Nationale Vergadering kunnen verliezen volgens de laatste peiling. In de resultaten van de peiling voor nieuwszender BFMTV staat zijn partijencoalitie ‘Ensemble’ er niet slecht voor als grootste, maar de president zou zijn aanhang in de volksvertegenwoordiging hoe dan ook fors zien krimpen.

Hij heeft 289 van de 577 zetels nodig voor zijn meerderheid, die nu bestaat uit 350 zetels. Volgens de peiling die op de laatste campagnedag, vrijdag, is gepubliceerd, verliest zijn alliantie tussen de 55 en 95 zetels.

De grote rivaal van Macron is de links-radicale Jean Luc Mélenchon die een week geleden in veel steden de grote winnaar is gebleken. Hij stelt met zijn partijencoalitie Nupes (Nieuwe Ecologische en Sociale Volksunie) opnieuw als winnaar uit de bus te komen, maar opiniepeilingen weerspreken dat. Mélanchons ‘Ononderworpen Frankrijk’ en Groenen, socialisten en communisten zouden tussen de 77 en 127 zetels gaan winnen ten opzichte van vijf jaar geleden. Maar dat goede resultaat betekent volgens de opiniepeilers tussen de 150 en 200 parlementszetels, dus niet de meerderheid waar Mélenchon premier mee hoopt te worden.

Opkomst

Het nationalistische en populistische Rassemblement National (Nationale Samenkomst) van Marine Le Pen zou zondag ook fors winnen ten opzichte van 2017 en tussen de dertig en vijftig zetels behalen. De voorheen dominerende partij Les Républicains verliest minstens zestig zetels volgens de peiling en moet het dan verder doen met hooguit 75 parlementszetels.

De opkomst wordt net als een week geleden erg laag ingeschat. Slechts 47 procent van de ondervraagden liet weten van plan te zijn een stem uit te brengen. Dat is nog minder dan 12 juni jongstleden. In een stelsel met twee rondes zien veel kiezers hun favoriet in de eerste ronde verdwijnen en vragen zich dan af of het nog zin heeft in de tweede ronde tactisch op iemand te gaan stemmen.