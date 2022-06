Air France-KLM bij winnaars op Damrak

De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een klein verlies aan de laatste sessie van de week begonnen. Elders in Europa stonden voorzichtige winsten op de borden na de koersdreun van een dag eerder door de stevige renteverhoging van de Amerikaanse centralebankenkoepel. Veel aandacht ging uit naar de luchtvaart- en reissector door de problemen op veel luchthavens in Europa. Air France-KLM stond bij de sterkste stijgers op het Damrak, geholpen door een adviesverhoging van Oddo BHF.

Op verschillende luchthavens in Europa zijn er grote problemen vanwege personeelstekorten in combinatie met het sterke herstel uit de coronacrisis. Luchthavens als Schiphol en het Londense Gatwick kondigden aan een maximum te stellen aan het aantal reizigers de komende maanden.

Air France-KLM was koploper in de MidKap met een winst van 3,3 procent. KLM, de grootste gebruiker van Schiphol, kondigde aan de schade voor de chaos op Schiphol te zullen verhalen. In Londen won easyJet 1 procent. De prijsvechter, ook een grote gebruiker van Schiphol, kondigde eerder al aan het aantal vluchten te willen verminderen. Lufthansa klom 0,4 procent in Frankfurt. Ryanair (plus 0,4 procent) stond in Dublin bij de stijgers. Reisconcern TUI, dat vanwege de problemen mogelijk vakantiegangers moet gaan teleurstellen, steeg 1,5 procent in Frankfurt.

De AEX-index noteerde in de vroege handel 0,3 procent lager op 636,77 punten. Techinvesteerder Prosus was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 1,8 procent. Olie- en gasconcern Shell sloot de rij en verloor 2,2 procent. De MidKap steeg 0,2 procent tot 909,73 punten. In Londen, Frankfurt en Parijs stonden winsten tot 0,3 procent op de borden. De agenda voor beleggers is vrijdag nagenoeg leeg, met nog wel een Europees inflatiecijfer op de rol. Het gaat om een definitief cijfer, nadat eind mei al bekend werd dat de prijzen in de eurozone die maand in doorsnee met 8,1 procent zijn gestegen ten opzichte van een jaar eerder.

Het Britse supermarktconcern Tesco zakte 0,3 procent in Londen na cijfers. Grondstoffen- en mijnbouwconcern Glencore ging 0,4 procent omhoog na het publiceren van zijn winstverwachting. Daaruit werd duidelijk dat het concern volop profiteert van de gestegen grondstofprijzen.

De euro was 1,0511 dollar waard, tegen 1,0501 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 117,93 dollar. Brentolie werd ook 0,3 procent duurder, op 120,20 dollar per vat.