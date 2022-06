Duitse producent waarschuwt voor nog hogere suikerprijzen

Boeren en suikerverwerkers kampen net als veel andere producenten met hogere energierekeningen en hogere kosten voor belangrijke grondstoffen zoals kunstmest. Tegelijkertijd wordt de suikerproductie bedreigd doordat veel bietentelers overschakelen op andere gewassen zoals granen en oliezaden, die winstgevender zijn geworden door de oorlog in Oekraïne.

Dat heeft ertoe bijgedragen dat de Europese suikerprijs naar het hoogste niveau in vier jaar is gestegen. Volgens Südzucker zullen de hogere kosten waarschijnlijk worden doorberekend aan voedselverkopers en industriële voedselproducenten. Dat zou de voedselprijzen, die bijna een record naderen, en de inflatie verder kunnen opdrijven.

Vanwege het ‘aanhoudende tekort op de suikermarkten, verwachten we een nieuwe prijsstijging voor het komende contractseizoen’, zei een woordvoerder van Südzucker. De vraag naar suiker zal volgens hem naar verwachting ook toenemen door het herstel van de coronapandemie. De Europese prijs voor witte suiker bedroeg in april 446 euro per ton, volgens de laatste gegevens van de Europese Commissie. Dat is ongeveer 13 procent meer dan een jaar eerder.