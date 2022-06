Hof: regering Japan niet aansprakelijk voor evacuaties Fukushima

Het Hooggerechtshof van Japan heeft bepaald dat de regering niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de gedwongen evacuaties na de nucleaire ramp in Fukushima in 2011, meldt persbureau Kyodo. Het elektriciteitsbedrijf dat de kernfabriek beheerde moet de 1,4 miljard yen (bijna 10 miljoen euro) schadevergoeding die is toegewezen aan slachtoffers na vier rechtszaken zelf betalen.