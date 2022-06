Europese beurzen staan voor hoger begin na koersdreun

De agenda voor beleggers is vrijdag nagenoeg leeg, met nog wel een Europees inflatiecijfer op de rol. Het gaat om een definitief cijfer, nadat eind mei al bekend werd dat de prijzen in de eurozone die maand in doorsnee met 8,1 procent gestegen waren ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee werd een nieuw record aangetikt. In april bedroeg de inflatie nog 7,4 procent. De inflatie wordt vooral gestuwd door de hoge prijzen voor energie en levensmiddelen.

Verder blijft er veel aandacht uitgaan naar de luchtvaart- en reissector. Op verschillende luchthavens in Europa zijn er grote problemen vanwege personeelstekorten in combinatie met het sterke herstel uit de coronacrisis. Luchthaven Schiphol kondigde aan een maximum te stellen aan het aantal reizigers de komende maanden. KLM, dat onderdeel is van het ook in Amsterdam genoteerde Air France-KLM, kondigde al aan de schade te zullen verhalen. Mogelijk moet ook easyJet als een van de grotere gebruikers van Schiphol vluchten schrappen. Verder verraste Qatar Airways de markten door een recordwinst in de boeken te zetten.

ASML

Bij de bedrijven gaat de aandacht onder andere uit naar ASML. De Taiwanese chipproducent TSMC maakte bekend tegen 2024 de beschikking te krijgen over de nieuwste chipmachines van de chipmachinemaker. Medewerkers van een Australische lng-installatie van Shell kondigden op hun beurt aan hun staking te willen uitbreiden. De actievoerders willen onder andere betere arbeidsvoorwaarden afdwingen.

Het Britse supermarktconcern Tesco kwam verder met cijfers. Daarnaast publiceerde het in Londen genoteerde grondstoffen- en mijnbouwconcern Glencore een winstverwachting. Daaruit werd duidelijk dat het concern volop profiteert van de gestegen grondstofprijzen.

Ook zal de aandacht uit blijven gaan naar Philips, dat donderdag bijna een tiende van zijn beurswaarde kwijtraakte. Mede door de stevige min van het zorgtechnologieconcern verloor de AEX-index in Amsterdam bijna 4 procent. Ook elders in Europa en op Wall Street gingen aandelen in de uitverkoop.