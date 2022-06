Komende dagen tropische warmte en hoge zonkracht

De komende dagen wordt het flink warm in Nederland. Volgens Weeronline stijgen de temperaturen vrijdag al tot ruim 30 graden en zaterdag kan het zelfs 34 of 35 graden worden. Mogelijk wordt het warmer dan 30 graden in De Bilt, waarmee sprake zou zijn van de eerste officiële tropische dag van het jaar.

Vrijdag wordt het in Brabant en Limburg met 30 tot 31 graden het warmst, in binnensteden kan het zelfs nog een paar graden warmer worden. Vanwege de hitte heeft Rijkswaterstaat voor vrijdag en zaterdag het hitteprotocol ingesteld voor wegen in het zuiden van het land. Ook festival Pinkpop in Landgraaf, dat vrijdag van start gaat, heeft vanwege de verwachte hoge temperaturen maatregelen genomen. Zo worden extra waterpunten ingezet, mensen geïnformeerd over de hitte en is de EHBO geïnstrueerd extra op bezoekers te letten.

Mensen moeten ook oppassen voor de hoge zonkracht. Op veel plekken zal zonkracht 7 worden bereikt en in het midden en zuiden van het land kan dit zelfs oplopen tot sterkte 8. Bij deze waarden kan een gevoelige huid binnen een kwartier verbranden. Ook vergroot de combinatie van felle zon en warmte de kans op een zonnesteek.

Zaterdag kan het nog warmer worden, maar dat hangt af van hoe zonnig het wordt en hoe snel er onweersbuien ontstaan. Als de zon veel schijnt kan het kwik in grote delen van het land oplopen tot ruim 30 graden. In het zuiden tot zuidoosten kan het zelfs 35 graden worden. Ook aan zee is het dan zomers warm met temperaturen tussen 27 en 29 graden.