ING: dalende autoverkoop remt groei aantal elektrische auto’s

ING Research verwacht dat het aantal nieuwe registraties in Nederland dit jaar met 4 procent daalt naar 310.000. Dat is het laagste niveau sinds 1967. ‘Slechts 3,5 procent van de vloot wordt in 2022 vervangen door nieuwe instroom en het aandeel oudere auto’s neemt steeds verder toe’, concludeert ING. Nieuwe auto’s zijn meestal zuiniger en schoner en dus remt de dalende autoverkoop de vergroening van het wagenpark.

Dit jaar groeit het aandeel volledig elektrisch in de autoverkoop naar verwachting tot 22 procent van het totaal. Bedrijven zijn daarbij een drijvende kracht. ‘Hoewel de fiscale voordelen voor zakelijke rijders minder groot zijn, stimuleert een steeds groter deel van de bedrijven elektrisch rijden’, aldus ING. ‘Vooral grotere bedrijven hebben de ambitie om de transitie op weg naar 2025 fors op te voeren.’ Voor particulieren zijn plug-in hybrides vaker een eerste stap.

Door de hoge brandstofprijzen neemt de interesse voor elektrische auto’s toe. Volgens ING Research valt het voordeel per gereden kilometer evengoed tegen omdat de elektriciteitsprijzen het afgelopen jaar ook sterk zijn gestegen. ‘Snelladen langs de snelweg blijkt naar verhouding goedkoper te zijn geworden ten opzichte van een jaar terug, maar bij thuisladen is dit lang niet altijd het geval’, zegt sectoreconoom transport Rico Luman in een toelichting. ‘Zonder de accijnsverlaging van 0,17 euro op benzine per 1 april zou het verschil groter zijn geweest.’